Le ministre renverse la décision de l'OQLF

«Quand j'ai vu cette espèce de controverse là, j'ai posé des questions. Je me suis dit: ''ben voyons donc.'' Ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre ADN. Pour moi, c'est ce devenu un québécisme. C'est quelque chose qui est rentré dans l'usage. On peut dire ''Go Canadiens Go'', on peut dire ''Go Habs Go'', on peut même l'écrire si on fait partie d'un organisme étatique comme une société de transport. Ce n’est pas ça qui va fragiliser la langue française.»