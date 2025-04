Sa mère tuée par un alcoolique au volant

«C'est ma mère qui devait gérer les soupers, l'organisation, la préparation aussi. Et puis elle n'était pas là. À un moment donné, on voyait que mon père était inquiet. Finalement, il reçoit un coup de fil. Mon père était médecin, il avait passé la journée à l'hôpital et puis quelqu'un lui demande - pensant qu'il était encore à l'hôpital - de descendre aux urgences. Alors, il nous laisse, les trois enfants, seuls à la maison. Et là, on se doute que ça ne va pas. Il y a une attente, on ferme la télé. Et puis là, à un moment donné, ça sonne à la porte et c'est la conjointe de ce collègue-là qui était venu nous annoncer que ma mère avait eu un accident de voiture et était décédée.»