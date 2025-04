iFinance s'associe à Couche-Tard

«Les services financiers au Canada ont évolué très lentement, au cours des quinze dernières années. Et c'est là que les Fintech comme nous, par la technologie, on est capable d'offrir des produits uniques. Et puis, évidemment, Couche-Tard est reconnu pour être facile, rapide. Pourquoi les gens vont acheter leur pinte de lait au Couche-Tard au lieu d'aller à l'épicerie? C'est parce que c'est rapide et convivial. Donc on voulait faire la même chose avec l'accès au crédit et l'accès à l'argent pour les Canadiens.»