Tragédie de la garderie de Laval

«Avant la réforme que nous avons faite au gouvernement en 2021, les parents de Jacob n'auraient pas été considérés comme des personnes victimes. Alors on a modifié la loi et on a élargi le fait que les parents d'enfants assassinés étaient désormais les victimes.[…] Pour ce qui est des proches comme la fratrie, ce n'est pas prévu dans la loi. Moi, je suis ouvert à trouver une solution dans le cas qui nous est soumis. Et j'ai déjà demandé aux équipes ce matin de voir ce qu'il était possible de faire pour cette jeune fille-là. Cependant, on n’ouvrira pas la loi. La réforme vient d'être faite, mais je suis en train de regarder s'il n'y a pas des solutions alternatives, administratives qui peuvent être offertes.»