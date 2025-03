Effondrement des appuis au NPD

L'ancien premier ministre conservateur Stephen Harper, maintes fois invité à Tout le monde en parle au cours des ans, n'y est jamais allé à cause de... Dimitri Soudas.

Alors membre de l'équipe de Harper, Dimitri Soudas, avait incité son chef à ne pas y aller parce que «les risques étaient plus grands que les bénéfices», a-t-il déclaré dimanche soir... à Tout le monde en parle.

Écoutez Dimitri Soudas commenter la première semaine de la campagne électorale canadienne, au micro de Philippe Cantin.

«Je dirais que, malgré une semaine très difficile pour les libéraux, ils ont probablement gagné la semaine... malgré une semaine où monsieur Poilievre faisait des annonces chaque jour, plusieurs événements par jour, des ralliements.»

Hormis les disputes internes qui semblent miner les conservateurs, l'analyste estime que l'effondrement du vote néo-démocrate favorise grandement les libéraux.

«D'habitude, le soutien du NPD se situe aux alentours de 15 à 18 %, tandis que maintenant, sondage après sondage, on les voit entre sept et 10 %. Et malgré le fait que les conservateurs ne perdent pas d'appuis, ils se situent entre 38 et 40 %. Et si on regarde: Trudeau, Harper et (Jean) Chrétien ont gagné des majorités avec un vote populaire de 38 à 40 %. Si ça continue - aussi avec un léger recul du Bloc québécois -, les libéraux sont en territoire majoritaire.»