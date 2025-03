Les récents succès des Blues

Les Blues de St-Louis, qui affrontent les Canadiens, mardi, occupent présentement la dernière place donnant accès aux séries dans l'Association de l'ouest de la LNH.

Écoutez Mathieu Joseph, des Blues de St-Louis, commenter son arrivée avec l'équipe et les succès de l'équipe ces dernières semaines au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

«On a commencé à jouer plus en équipe, à sacrifier notre corps pour l'un et l'autre. On joue vraiment en équipe en ce moment et on gagne de différentes façons. Pas juste une ligne, pas juste deux lignes. Des fois, le gardien de but en sort une grosse... Mais honnêtement, Jordan joue vraiment bien depuis depuis la pause des 4 Nations. Je pense qu'on trouve différentes façons de gagner. Et c'est sûr qu'il y a une belle atmosphère autour de l'équipe en ce moment.»

Les sujets discutés