Florian Xhekaj jouera dans la LNH

Le Rocket de Laval domine toujours la Ligue américaine de hockey et occupe le premier rang du classement général avec 86 points en 61 matchs avant les matchs de lundi.

Écoutez l'entraîneur du Rocket Pascal Vincent parler de son équipe et des siens en compagnie de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

«Nos jeunes joueurs, en général, on les utilise dans des rôles importants. Et nos vétérans continuent de faire un travail extraordinaire», note Vincent.

Au plan individuel, il est difficile de passer sous silence les succès de l'attaquant Florian Xhekaj, le frère d'Arber. Que lui manque-t-il pour atteindre la Ligue nationale?

«Il manque juste du temps. Je pense qu'il va se rendre là, éventuellement. Dans combien de temps? Je ne sais pas. Ce n'est pas un sprint. Il faut juste que, au moment où il va y avoir une opportunité, qu'il soit prêt mentalement et physiquement. Mais sa progression est plus rapide que je croyais. Le dernier match, ça a été l'attaquant que j'ai le plus utilisé à presque 20 minutes de jeu. On connaît le nom de famille et on sait ce qu'il peut faire sur la glace, ce qui est évident au niveau de la robustesse, et jeter les gants. Ça, c'est une chose.Mais c'est un joueur de hockey.

«On pourrait le jouer sur l'avantage numérique. Présentement, je ne le fais pas jouer sur l'avantage numérique, parce que je veux protéger son énergie, son développement à 5 contre 5 et en désavantage numérique. Mais je sais qu'éventuellement, ça pourrait être un gars que je pourrais utiliser à ce niveau-là. Son patin, sa mécanique de patin est très bonne, donc, il va améliorer sa vitesse avec le temps, parce qu'il va devenir plus fort physiquement. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est l'attention aux détails. Comment il utilise son positionnement sur la glace, sa capacité de lire les jeux et de se positionner bien défensivement pour créer cette offensive-là.»

