Critiques face à la nomination de Me Gallant

Le premier ministre François Legault et son gouvernement sont confrontés à des critiques à la suite de la nomination de Me Denis Gallant pour diriger une commission d'enquête sur le scandale des coûts informatiques de la Société d'assurance automobile du Québec.

Écoutez Nathalie Normandeau commenter cette nouvelle et plusieurs autres au micro de Philippe Cantin.

«Ce qui me fascine dans cette histoire, c'est le fait que le gouvernement ne semble avoir rien vu. Le gouvernement n'a pas anticipé les critiques qui ont été formulées aujourd'hui par le Parti libéral du Québec et par le Parti québécois. Et moi, je n'en reviens pas!», dit Nathalie Normandeau.

«C'est un gouvernement qui est là depuis 2018. Alors, soit on n'a rien vu, ou soit on a voulu ne rien voir. Un ou l'autre... Parce que si tu as le moindrement le sens politique, écoute avant de prendre une décision de cette importance, de cette nature... Il s'agit quand même d'une commission d'enquête publique qui a des assises juridiques. Il y a un décret du gouvernement qui a été adopté, approuvé par le Conseil des ministres.»

Autre sujet discuté:

Résultats de l'élection partielle dans Terrebonne: une victoire pour le PQ, un prix de consolation pour la CAQ et une méchante raclée pour le PLQ.