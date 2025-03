Marché difficile pour les nouveaux acheteurs

«Partout où les prix sont moins importants (ce qui est le cas pour la Ville de Québec par rapport à Montréal), on voit que le taux d'intérêt qui a baissé a mis de l'huile sur le marché immobilier. On se retrouve avec une baisse marquée des inventaires, donc une pression à la hausse sur les prix. Et on retrouve des situations de promesses d'achat multiples qui peuvent causer encore de la surenchère, comme on a vu lorsque les taux étaient vraiment à leur plus bas après la pandémie. Pour ce qui est de l'île de Montréal, pour la région de Montréal, là on a des chiffres qui sont un petit peu plus tempérés.»