Sécurité routière

«Éducation et punition: au Québec, [rouler inutilement à gauche] c'est 120 $ avec tous les frais, l'amende zéro point [de démérite ]. On va juste regarder au Canada: en Colombie-Britannique et depuis 2015, on parle de 167 $, mais trois points de démérite pour perdre son temps sur la voie de gauche et ralentir les autres. Donc au Québec, on a besoin d'argent, bien montez les amendes! Un 300$-400 $ et trois-quatre points de démérite. Et je peux vous dire que la voie de gauche, le ballet va se passer assez rapidement.»