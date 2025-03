La commission numéro 1 dans son créneau

Le 98.5 est en première place à Montréal avec une part de 18,25 %. Il est aussi le leader incontesté auprès du groupe cible des 25-54 ans.

Dans ce créneau stratégique, la station renforce encore sa position avec une hausse par rapport à l’hiver dernier (20,6 % contre 20 %). Enfin, on ne peut passer sous silence l’arrivée de Patrick Lagacé à la barre de l’émission du matin.

Avec son équipe, il réussit l’exploit de se positionner comme l’émission la plus écoutée à Montréal avec une part de marché de 27,1 %.

De son côté, Rythme 105.7 s'impose comme la radio musicale francophone numéro 1 à Montréal avec une part de 13,1% en 25-54 enregistrant ainsi une hausse exceptionnelle de 4 parts par rapport à l'hiver dernier. Chez les femmes de 25 à 54 ans, elle fait un bond de 8 parts de marché par rapport à l'hiver précédent.

CKOI demeure la station musicale la plus écoutée chez les 35-44 qui est son cœur de cible tandis que The Beat 92.5 reste la station musicale du marché anglophone la plus écoutée à Montréal tant chez les A25-54 que chez les F25-54.

Du 98.5 à CKOI, en passant par Rythme 105.7 et The Beat 92.5, toutes les stations de Cogeco Média brillent dans le dernier sondage Numeris.

Ces résultats confirment non seulement la pertinence des contenus créés par nos équipes, mais aussi la force de leur engagement à offrir une expérience radio exceptionnelle.

Grâce à des contenus de qualité et des ajustements ciblés, nos stations continuent d’attirer et de fidéliser un auditoire toujours plus large. Nous sommes fiers de cette reconnaissance et déterminés à poursuivre sur cette lancée.