Les tarfis douaniers vus de la Floride

«Dans les médias de la Floride, tous regardés aujourd'hui, on n'avait aucune mention sur les tarifs dans tout ce qui était en une. Et là, je viens de regarder, juste avant d'entrer en ondes, et là, sur peut-être 70 % des sites de nouvelles ici en Floride, on parle des tarifs en deuxième ou en troisième nouvelle. Dans les grands médias américains, le New York Times, le Washington Post, CNN. là, c'est vraiment quelque chose qui est plus central, qui est important.»