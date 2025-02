Des Américains viendraient exercer au Canada?

Dans les années passées, on parlait beaucoup de l'exode des cerveaux des chercheurs québécois et canadiens qui allaient aux États-Unis, dans les grandes universités américaines, dans les grands hôpitaux américains. Mais avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, on va peut-être assister à un phénomène inverse.

Écoutez Katia Gagnon et Philippe Cantin discutent de l'impact potentiel de l'administration Trump sur la migration des professionnels de la santé des États-Unis vers le Canada en raison de politiques controversées telles que les lois strictes sur l'avortement et les coupes budgétaires dans les organismes de santé comme les Centers for Disease Control.

Katia et Philippe mentionnent des cas spécifiques de médecins qui ont exprimé publiquement leur désir de déménager au Canada.

Ils abordent également les répercussions plus larges sur la santé publique américaine, y compris les effets des politiques de Elon Musk et du nouveau secrétaire d'État à la Santé, Robert Kennedy jr., sceptique envers les vaccins.