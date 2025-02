Fiche de 9-0 à Laval

Les Canadiens de Montréal n'ont récolté que deux points en trois matchs en Californie. Et il leur en reste deux rencontres à disputer avec la pause de la Confrontation des quatre nations.

Qu'est-ce qu'on peut faire?

José Théodore a une idée. Rappeler Cayden Primeau.

Écoutez José Théodore commenter la situation des Canadiens au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

«Dobes, présentement, je pense que son niveau d'émotion est revenu au neutre. Il ne réagit pas. Il essaie de deviner le tir. Je pense qu'il est ébranlé un petit peu, puis c'est normal, c'est un jeune» dit Théodore.

«Mais je pense qu'il faut quand même donner le mérite à qui? À Cayden Primeau, dans les mineures, il y a neuf victoires et aucune défaite. Dobes a accordé 17 buts dans ces cinq derniers matchs. C'est pas juste un mauvais départ. Sauf que présentement, Dobes, on doit faire attention à son avenir et on ne doit pas non plus le laisser dans la fosse aux lions trop longtemps.»

«Présentement, Primeau on doit récompenser Primeau.»

