L'idée de la souveraineté chute...

Les libéraux provinciaux et fédéraux remontent dans les sondages alors que les relations avec Donald Trump font les manchettes au quotidien.

Écoutez l'éditeur en chef de 338Canada et Qc125 et chroniqueur à L'actualité, Philippe J. Fournier, analyser les récentes tendances des sondages politiques au Canada et au Québec, jeudi, en entretien avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.

Il confirme l'augmentation des intentions de vote pour les libéraux tant au niveau fédéral avec Justin Trudeau qu'au niveau provincial au Québec, malgré l'absence de chef pour le Parti libéral du Québec.

Il souligne que les sondages indiquent également une baisse de soutien pour la souveraineté québécoise et pour d'autres partis, comme le PQ et la CAQ, influencés par l'incertitude économique et les relations avec Donald Trump.