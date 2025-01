La course à la chefferie du Parti libéral du Québec est officiellement lancée. Pablo Rodriguez, député fédéral, et Charles Milliard, ex-président de la Fédération des chambres de commerce du Québec, deux des candidats à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, ont donné le coup d'envoi lundi à leurs campagnes.

Écoutez Pablo Rodriguez et Charles Milliard, candidats à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.