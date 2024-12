Billet de Valérie Beaudoin

«On a le goût de résoudre le crime, on a le goût de comprendre comment ça s'est passé. Puis souvent, on le sait, dans les épisodes true crime, ça commence, on ne sait pas qui va être le tueur à la fin. Soit on le sait, soit c'est non résolu. [...] On compare ça même aux montagnes russes et aux maisons hantées. On a le goût de se divertir, on a le goût d'avoir un peu peur.»