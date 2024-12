Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez abordent les problèmes de logement et d'urbanisme, critiquant le manque de vision et de collaboration de la ministre de l'Habitation, France-Élaine Duranceau, qui a été huée récemment lors d'un événement sur l'itinérance.

Ils soulignent les défis des municipalités comme Lévis et Gatineau face à la crise du logement et la capacité des infrastructures, tout en s'interrogeant sur les politiques gouvernementales et la gestion des programmes d'habitation.