Récipiendaire du prix Foster Hewitt

«Je veux faire ça aussi longtemps qu'on voudra bien que je le fasse et aussi longtemps que la vie me donnera les outils nécessaires pour continuer à le faire. Je ne souhaiterais pas continuer en faisant des compromis. Mais, au moment où on se parle, je me sens très bien, je me sens en santé et j'ai encore la passion pour ce que je fais.»