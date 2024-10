Le Salon du livre de Montréal

«On a une édition québécoise tellement florissante, tellement vivante. Et les auteurs puisent dans le quotidien, puisent dans le monde réel. Et puis, ils nous font vivre des choses extraordinaires. Et après, on a envie de les rencontrer, on a envie de se retrouver autour de cette fête du livre et de la lecture[…] Et je dis souvent: lire, c'est très intime. Écrire, c'est très intime. Le Salon du livre, c'est une fête où les auteurs et les lecteurs se retrouvent enfin de façon concrète.»