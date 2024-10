Gel de prix chez St-Hubert

«C'est l'un des plus grands virages du menu dans l'histoire de St-Hubert. On voulait vraiment ramener la valeur chez nos clients et pour nos clients, que ce soit en salle à manger, que ce soit pour apporter ou à la livraison. On a annoncé un gel de prix, mais on a surtout revu nos forfaits puis pour certains repas, on vous donne un rabais si vous achetez des entrées ou des breuvages. Tout ça pour rendre ça beaucoup plus accessible et beaucoup plus flexible.»