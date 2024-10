Recrutement de jeunes par les gangs de rue

«On est terrorisé. On a peur d'envoyer nos enfants à l'école. Il y a une maman qui a perdu son enfant il y a trois ans. Il avait 19 ans et n'était pas impliqué dans le réseau des gangs. Elle m'a dit : J'ai perdu mon fils et les autres et je veux les remettre dans mon ventre pour les protéger. Et ce n'est pas seulement la communauté maghrébine qui est sensible à ça. C'est vraiment trop profond, très compliqué, très délicat. Il faut vraiment une étude.»