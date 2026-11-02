Nikita Kucherov est-il disponible?

Il y a indiscutablement beaucoup de préjugés à l'endroit de l'attitude de Nikita Kucherov. Qui de mieux pour nous en parler que quelqu'un qui a vécu dans le même vestiaire que lui, dans la même équipe, pendant quelques saisons?

Écoutez Louis Domingue à ce sujet au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

En congé dans une île de la Méditerranée, les pieds dans le sable, Domingue s'étend sur les deux aspects.