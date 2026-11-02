 Aller au contenu
Nikita Kucherov est-il disponible?

«Un joueur générationnel qui va rendre tout le monde meilleur sur la glace»

par 98.5 Sports

0:00
18:16

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 novembre 2026 18:50

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Un joueur générationnel qui va rendre tout le monde meilleur sur la glace»
Nikita Kucherov / AP/David Zalubowski

Il y a indiscutablement beaucoup de préjugés à l'endroit de l'attitude de Nikita Kucherov. Qui de mieux pour nous en parler que quelqu'un qui a vécu dans le même vestiaire que lui, dans la même équipe, pendant quelques saisons?

Écoutez Louis Domingue à ce sujet au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

En congé dans une île de la Méditerranée, les pieds dans le sable, Domingue s'étend sur les deux aspects.

«Le joueur de hockey, on sait déjà ce qu'il fait sur la glace. Il rend les autres meilleurs, ça, c'est évident. On peut tous saliver à l'idée de le voir cibler Caufield sur l'avantage numérique comme il le faisait dans le temps avec Stamkos, justement. On sait déjà ce qu'il est capable de faire sur la glace. C'est sûr que c'est un joueur générationnel qui va rendre tout le monde meilleur sur la glace.»

Louis Domingue

Va pour le hockey. Et dans le vestiaire?

«C'est sûr que ce n'est pas celui qui est le plus impliqué dans la chambre. Ce n'est pas lui qui va inviter l'équipe au réveillon de Noël, Il est très, très, très commis à son métier. Il investit chaque goutte de sueur, chaque seconde de son temps à sa profession. Il ne prend probablement jamais de break. Je suis à la plage en ce moment. Il serait sur la glace en train de continuer de peaufiner son métier. Puis, quand il part à la fin de l'année, s'ils n'ont pas eu de succès, il est sur la glace sept jours par semaine pour avoir espoir de gagner la coupe Stanley, le trophée Hart... Lui, il veut tout rafler.»

Louis Domingue

Les autres sujets discutés

Dominque s'interroge quant à savoir si les Canadiens mettent la main sur lui, comment affectera-t-il la chimie de l'équipe?

Est-ce que Kucherov a la mèche courte?

Kucherov hausserait les chances du Tricolore en séries.

Il demeure agréable dans un vestiaire de hockey. Ce n'est pas une pomme pourrie.

Vous aimerez aussi

Jacob Fowler nommé recrue du mois dans la LNH
Lagacé le matin
Jacob Fowler nommé recrue du mois dans la LNH
0:00
5:11
«Je vois difficilement Julien BriseBois échanger Kucherov dans l'Atlantique»
Les amateurs de sports
«Je vois difficilement Julien BriseBois échanger Kucherov dans l'Atlantique»
0:00
3:31
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
Les Canadiens sont-ils devenus une puissance de la LNH?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Veut-on Kucherov à Montréal?
Les Canadiens sont-ils devenus une puissance de la LNH?
Le FC Supra et les Roses l'emportent lors de leurs matchs aller
Rattrapage
Soccer professionnel québécois
Le FC Supra et les Roses l'emportent lors de leurs matchs aller
«La défensive de Canelo a été incroyable» -Russ Anber
Rattrapage
Combat Mbilli-Alvarez
«La défensive de Canelo a été incroyable» -Russ Anber
Antonelli champion du monde à 20 ans «Toto Wolff a misé sur l'individu»
Rattrapage
Formule 1
Antonelli champion du monde à 20 ans «Toto Wolff a misé sur l'individu»
«Ce qui me saute aux yeux, c'est le sens commun: comment cette équipe est unie»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les récents succès des Canadiens
«Ce qui me saute aux yeux, c'est le sens commun: comment cette équipe est unie»
«Kucherov est en conflit avec Victor Hedman» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les raisons de la demande de Kucherov
«Kucherov est en conflit avec Victor Hedman» -Martin McGuire
«Je vois difficilement Julien BriseBois échanger Kucherov dans l'Atlantique»
Rattrapage
Temps d'arrêt
«Je vois difficilement Julien BriseBois échanger Kucherov dans l'Atlantique»
«Il faut avoir beaucoup d’ambition pour faire ce métier-là» -Pierre Bruneau
Rattrapage
50 ans à l'antenne
«Il faut avoir beaucoup d’ambition pour faire ce métier-là» -Pierre Bruneau
Sport féminin : des avancées majeures, mais pas encore de parité
Rattrapage
Football et basketball
Sport féminin : des avancées majeures, mais pas encore de parité
Nick Suzuki s'approche d'un retour au jeu
Rattrapage
Survol de l'actualité sportive
Nick Suzuki s'approche d'un retour au jeu
JO à Montréal: «Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions?»
Rattrapage
État des infrastructures
JO à Montréal: «Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions?»
Kucherov comme joueur de location à Montréal?
Rattrapage
Où ira le Russe?
Kucherov comme joueur de location à Montréal?
Nikita Kucherov demande à être échangé
Rattrapage
Bombe dans la LNH
Nikita Kucherov demande à être échangé
«Le CH prouve qu'il appartient à l'élite de la LNH» -Mario Langlois
Rattrapage
Quatre victoires consécutives
«Le CH prouve qu'il appartient à l'élite de la LNH» -Mario Langlois