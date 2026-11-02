Nikita Kucherov est-il disponible?

Il y a indiscutablement beaucoup de préjugés à l'endroit de l'attitude de Nikita Kucherov. Qui de mieux pour nous en parler que quelqu'un qui a vécu dans le même vestiaire que lui, dans la même équipe, pendant quelques saisons?
Écoutez Louis Domingue à ce sujet au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.
En congé dans une île de la Méditerranée, les pieds dans le sable, Domingue s'étend sur les deux aspects.
«Le joueur de hockey, on sait déjà ce qu'il fait sur la glace. Il rend les autres meilleurs, ça, c'est évident. On peut tous saliver à l'idée de le voir cibler Caufield sur l'avantage numérique comme il le faisait dans le temps avec Stamkos, justement. On sait déjà ce qu'il est capable de faire sur la glace. C'est sûr que c'est un joueur générationnel qui va rendre tout le monde meilleur sur la glace.»
Va pour le hockey. Et dans le vestiaire?
«C'est sûr que ce n'est pas celui qui est le plus impliqué dans la chambre. Ce n'est pas lui qui va inviter l'équipe au réveillon de Noël, Il est très, très, très commis à son métier. Il investit chaque goutte de sueur, chaque seconde de son temps à sa profession. Il ne prend probablement jamais de break. Je suis à la plage en ce moment. Il serait sur la glace en train de continuer de peaufiner son métier. Puis, quand il part à la fin de l'année, s'ils n'ont pas eu de succès, il est sur la glace sept jours par semaine pour avoir espoir de gagner la coupe Stanley, le trophée Hart... Lui, il veut tout rafler.»
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Il demeure agréable dans un vestiaire de hockey. Ce n'est pas une pomme pourrie.