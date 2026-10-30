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Football et basketball

Sport féminin : des avancées majeures, mais pas encore de parité

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 30 octobre 2026 20:01

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Geneviève Tardif
Geneviève Tardif

et autres

Sport féminin : des avancées majeures, mais pas encore de parité
Geneviève Tardif / Cogeco Média

Le sport féminin a effectué des pas de géants au cours des dernières années, comme le montre l'engouement local autour des Roses de Montréal et les sommes investies dans la Coupe du monde féminine de football 2027 qui se déroulera au Brésil.

Toutefois, comme le rappelle Geneviève Tardif , la parité est encore bien loin d'être atteinte, puisque les bonis de performances demeurent trois fois plus élevés chez les hommes.

Dans la WNBA, le sixième match de la finale des séries éliminatoires entre les Valkyries de Golden State et le Dream d'Atlanta a été disputé le jeudi...à midi. La raison? Un conflit d'horaire avec les Hawks d'Atlanta connu depuis plusieurs mois par la ligue...

Écoutez Geneviève Tardif aborder le sujet, vendredi, aux Amateurs de sports.

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