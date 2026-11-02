Les raisons de la demande de Kucherov

On sait depuis vendredi que Nikita Kucherov a demandé au Lightning de Tampa Bay d'être échangé. On ne sait pas toutefois pas pourquoi.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal, Martin McGuire, parler de la demande d'échange de Kucherov avec Mario Langlois.

Selon Martin McGuire, la réponse quant à cette demande serait peut-être dans le vestiaire.