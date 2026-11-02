Les raisons de la demande de Kucherov

On sait depuis vendredi que Nikita Kucherov a demandé au Lightning de Tampa Bay d'être échangé. On ne sait pas toutefois pas pourquoi.
Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens de Montréal, Martin McGuire, parler de la demande d'échange de Kucherov avec Mario Langlois.
Selon Martin McGuire, la réponse quant à cette demande serait peut-être dans le vestiaire.
«Kucherov est en conflit avec Victor Hedman. Les deux ne sont pas très capables d'aller souper ensemble sur la route, je peux te le dire. Je pense que c'est quelque chose qui est qui est assez su dans la Ligue nationale, puis autour du Lightning. C'est sûr que Jon Cooper ne va pas sur la place publique pour parler de ces affaires-là, mais Hedman et Kucherov, ce n'est pas à inviter au même party.»
«Kucherov, c'est un ailier qui peut parfois transformer une défaite en victoire. Ça, il faut vraiment lui donner ça», ajoute McGuire.
«C'est attrayant un joueur comme ça. Mais de la façon dont le Canadien a bâti ses affaires (...), je me demande si ça ne vient pas un peu à l'inverse de ce que le Canadien essaie de bâtir depuis bientôt cinq ans.»
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