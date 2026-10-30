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Bombe dans la LNH

Nikita Kucherov demande à être échangé

par 98.5

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 30 octobre 2026 19:00

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Antoine Roussel
Antoine Roussel
Nikita Kucherov demande à être échangé
Le Russe de 33 ans finira sa carrière sous d'autres cieux. / CP - David Zalubowski

Surprise dans le monde du hockey: l'attaquant vedette Nikita Kucherov aurait informé le Lightning de Tampa Bay qu'il ne signerait pas de nouveau contrat avec l'équipe et aurait formellement demandé un échange.

Le contrat du Russe de 33 ans vient à échéance à la fin de la présente saison. 

La saison dernière, Kucherov a mis la main sur le trophée Hart avec une récolte de 130 points en 76 rencontres.

Écoutez l'ancien de la LNH, Antoine Roussel, aborder le sujet, vendredi, au micro de Mario Langlois.

Autres sujets abordés:

  • Séquence victorieuse pour le CH sans Nick Suzuki;
  •  

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