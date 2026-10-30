Bombe dans la LNH

Surprise dans le monde du hockey: l'attaquant vedette Nikita Kucherov aurait informé le Lightning de Tampa Bay qu'il ne signerait pas de nouveau contrat avec l'équipe et aurait formellement demandé un échange.

Le contrat du Russe de 33 ans vient à échéance à la fin de la présente saison.

La saison dernière, Kucherov a mis la main sur le trophée Hart avec une récolte de 130 points en 76 rencontres.

Écoutez l'ancien de la LNH, Antoine Roussel, aborder le sujet, vendredi, au micro de Mario Langlois.