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Formule 1

Antonelli champion du monde à 20 ans «Toto Wolff a misé sur l'individu»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 novembre 2026 19:39

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Alex Tagliani
Alex Tagliani
Antonelli champion du monde à 20 ans «Toto Wolff a misé sur l'individu»
Kimi Antonelli (au centre) est porté par Max Vestappen et Louis Hamilton après avoir été sacré champion du monde de F1. / AP/Fernando Llano

L'Italien Kimi Antonelli est devenu, dimanche, le plus jeune champion de l'histoire de la Formule 1 à l'âge de 20 ans et 68 jours.

Écoutez le pilote Alex Tagliani parler de ce couronnement au micro de Mario Langlois aux Amateurs de sports.

Antonelli a terminé au troisième rang du Grand Prix du Mexique, remporté par Max Verstappen devant Lewis Hamilton.

Tagliani souligne la résilience d’Antonelli et l’importance du soutien d’équipe;

Il évoque la défaillance de Ferrari, qui n’a pas gagné de titre depuis 19 ans, illustrée par l’accrochage entre Leclerc et Hamilton au Mexique et un manque de leadership interne.

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