L'Italien Kimi Antonelli est devenu, dimanche, le plus jeune champion de l'histoire de la Formule 1 à l'âge de 20 ans et 68 jours.

Écoutez le pilote Alex Tagliani parler de ce couronnement au micro de Mario Langlois aux Amateurs de sports.

Antonelli a terminé au troisième rang du Grand Prix du Mexique, remporté par Max Verstappen devant Lewis Hamilton.

Tagliani souligne la résilience d’Antonelli et l’importance du soutien d’équipe;

Il évoque la défaillance de Ferrari, qui n’a pas gagné de titre depuis 19 ans, illustrée par l’accrochage entre Leclerc et Hamilton au Mexique et un manque de leadership interne.