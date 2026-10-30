 Aller au contenu
Survol de l'actualité sportive

Nick Suzuki s'approche d'un retour au jeu

par 98.5

0:00
9:50

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 30 octobre 2026 19:52

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Jeremy Filosa
Jeremy Filosa

et autres

Nick Suzuki s'approche d'un retour au jeu
Le capitaine s'approche d'un retour au jeu. / CP - Nick Wass

Le capitaine des Canadiens de Montréal, Nick Suzuki, a été aperçu à l'entrainement, bâton dans les mains, vendredi.

Tenu à l'écart en raison d'une blessure à une main, le #14 était en mesure de manoeuvrer la rondelle lors de certains exercises et a également effectuer quelques lancers.

Il s'agit de signe encourageant quant à un éventuel retour au jeu pour le meilleur attaquant du Tricolore.

Écoutez le journaliste sportif Jérémy Filosa faire le survol de l'actualité sportive, vendredi, aux Amateurs de sports.

Autres sujets abordés:

  • Nikita Kucherov demande une transaction;
  • Les Brewers célèbrent leur victoire en Série mondiale;
  • Hockey: la Russie pourra réintégrer les compétitions internationales;
  • Bo Bichette demeure avec les Mets;
  • Combat de boxe entre Christian Mbilli et Canelo Alvarez, samedi.

Vous aimerez aussi

JO à Montréal: «Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions?»
Les amateurs de sports
JO à Montréal: «Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions?»
0:00
10:04
Sport féminin : des avancées majeures, mais pas encore de parité
Les amateurs de sports
Sport féminin : des avancées majeures, mais pas encore de parité
0:00
12:43
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
«Il faut avoir beaucoup d’ambition pour faire ce métier-là» -Pierre Bruneau
Rattrapage
50 ans à l'antenne
«Il faut avoir beaucoup d’ambition pour faire ce métier-là» -Pierre Bruneau
Sport féminin : des avancées majeures, mais pas encore de parité
Rattrapage
Football et basketball
Sport féminin : des avancées majeures, mais pas encore de parité
JO à Montréal: «Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions?»
Rattrapage
État des infrastructures
JO à Montréal: «Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions?»
Kucherov comme joueur de location à Montréal?
Rattrapage
Où ira le Russe?
Kucherov comme joueur de location à Montréal?
Nikita Kucherov demande à être échangé
Rattrapage
Bombe dans la LNH
Nikita Kucherov demande à être échangé
«Le CH prouve qu'il appartient à l'élite de la LNH» -Mario Langlois
Rattrapage
Quatre victoires consécutives
«Le CH prouve qu'il appartient à l'élite de la LNH» -Mario Langlois
Larkin suspendu, Montréal, de nouveau une ville olympique?
Rattrapage
Le survol de l'actualité
Larkin suspendu, Montréal, de nouveau une ville olympique?
«Il ne faut pas surutiliser Fowler: il n'y a que 12 matchs de joués»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Dobes devant le filet à Dallas
«Il ne faut pas surutiliser Fowler: il n'y a que 12 matchs de joués»
«Les Brewers ont continué leur domination de la saison jusqu'en Série mondiale»
Rattrapage
Dominants, du début à la fin
«Les Brewers ont continué leur domination de la saison jusqu'en Série mondiale»
La liste d'équipes ciblées par Dylan Larkin pourrait-elle s'élargir?
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Larkin suspendu par les Red Wings
La liste d'équipes ciblées par Dylan Larkin pourrait-elle s'élargir?
«Il ne faut pas sous-estimer Canelo» -Marc Ramsay
Rattrapage
Christian Mbilli contre «Canelo» Alavarez
«Il ne faut pas sous-estimer Canelo» -Marc Ramsay
«C'est un beau cadeau de début de saison» -Philippe Boucher
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les trois victoires sans Suzuki
«C'est un beau cadeau de début de saison» -Philippe Boucher
Les 40 meilleurs espoirs au prochain repêchage s'affrontent à Gatineau
Rattrapage
Hockey junior
Les 40 meilleurs espoirs au prochain repêchage s'affrontent à Gatineau
«Au niveau de l'attaque, c'est laborieux» -Marc Legault
Rattrapage
Les Sénateurs ralentissent
«Au niveau de l'attaque, c'est laborieux» -Marc Legault