Le capitaine des Canadiens de Montréal, Nick Suzuki, a été aperçu à l'entrainement, bâton dans les mains, vendredi.
Tenu à l'écart en raison d'une blessure à une main, le #14 était en mesure de manoeuvrer la rondelle lors de certains exercises et a également effectuer quelques lancers.
Il s'agit de signe encourageant quant à un éventuel retour au jeu pour le meilleur attaquant du Tricolore.
Écoutez le journaliste sportif Jérémy Filosa faire le survol de l'actualité sportive, vendredi, aux Amateurs de sports.
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