50 ans à l'antenne

À l’occasion de la grande entrevue du vendredi soir, l’animateur Mario Langlois reçoit cette semaine l’ancien journaliste, animateur de télévision québécoise et chef d’antenne, Pierre Bruneau.
Écoutez l'entretien entre Pierre Bruneau et Mario Langlois, vendredi soir, lors de cette grande entrevue.
Les sujets abordés:
- Pierre Bruneau a grandi à Victoriaville avec son cousin...Gilbert Perreault! «Je l'ai vu devenir le joueur de hockey qu'il est»;
- La famille Bruneau était voisins avec la famille de Jean Béliveau;
- Il a grandi avec huit frères et une soeur: «On avait notre propre équipe de hockey»;
- Le hockey demeure son sport préféré, avec le vélo;
- Pierre Bruneau a vécu les attentats de la Polytechnique, en 1989, un an après la mort de son fils;
- «J’ai vécu l’adrénaline à 100% durant ma carrière»;
- Ses études en psychologie et ses débuts à la radio au micro de CKAC;
- Sa passion pour le vélo et la création de la Fondation Charles-Bruneau;
- «Le plus beau lègue, après 50 ans de carrière, c’est la fondation Charles-Bruneau»;
- S'il pouvait faire une dernière entrevue, ce serait avec le Pape Léon XIV;
- «C'est facile d'avoir une opinion sur tout»;
- Il a obtenu deux offres de Radio-Canada: «Personne n'est plus fort que son antenne»;
- Quatre partis politiques lui ont offert un poste après sa retraite;
- L'entrevue la plus marquante de sa carrière: Johnny Hallyday;
- «La vie est belle et j’en profite au maximum. Le rêve, c’est d’être de bonne humeur demain matin.»