Où ira le Russe?

Kent Hughes devrait-il lâcher un coup de fil à Julien Brisebois pour acquérir Nikita Kucherov comme joueur de location cette saison?

Malgré son historique houleux avec le Tricolore, le Russe serait un ajout majeur sur le top 6 de l'équipe et pourrait également servir de mentor à son compatriote Ivan Demidov.

Les partisans sont divisés: certains se souvient de l'attitude de Kucherov après la victoire de son équipe en finale de la coupe Stanley face aux Canadiens en 2021, d'autres salivent déjà à l'idée de voir les prouesses du Russe au Centre Bell.

Écoutez Éric Hoziel et Geneviève Tardif en discuter, vendredi, en compagnie de l'animateur Mario Langlois.