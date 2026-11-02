Les récents succès des Canadiens

Sans Nick Suzuki, sans Ivan Demidov et parfois sans Mike Matheson, les Canadiens de Montréal viennent de remporter cinq victoires consécutives, dont quatre d'affilée à l'étranger. Pas banal.
Écoutez l'analyste des matchs des Canadiens à Cogeco Média, Dany Dubé, et l'animateur des Amateurs de sports, Mario Langlois, se pencher sur les raisons de ces succès.
Dany Dubé a une idée du fait saillant de la séquence à l'étranger.
«Tu as des contributeurs inattendus, improbables. Je pense à Jake Evans. Je pense à Josh Anderson, avec un doublé. Mais je pense que le Canadien joue de la bonne façon, même si quand même, ils ont été assez permissifs certains soirs et que le gardien nous a sauvé le bas du dos. Mais ce qui me saute aux yeux, c'est le sens commun. C'est comment cette équipe-là est une équipe unie.»
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