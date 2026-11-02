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Les récents succès des Canadiens

«Ce qui me saute aux yeux, c'est le sens commun: comment cette équipe est unie»

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Les amateurs de sports

le 2 novembre 2026 19:31

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Dany Dubé
Dany Dubé
«Ce qui me saute aux yeux, c'est le sens commun: comment cette équipe est unie»
Dany Dubé / Cogeco Média

Sans Nick Suzuki, sans Ivan Demidov et parfois sans Mike Matheson, les Canadiens de Montréal viennent de remporter cinq victoires consécutives, dont quatre d'affilée à l'étranger. Pas banal.

Écoutez l'analyste des matchs des Canadiens à Cogeco Média, Dany Dubé, et l'animateur des Amateurs de sports, Mario Langlois, se pencher sur les raisons de ces succès.

Dany Dubé a une idée du fait saillant de la séquence à l'étranger.

«Tu as des contributeurs inattendus, improbables. Je pense à Jake Evans. Je pense à Josh Anderson, avec un doublé. Mais je pense que le Canadien joue de la bonne façon, même si quand même, ils ont été assez permissifs certains soirs et que le gardien nous a sauvé le bas du dos. Mais ce qui me saute aux yeux, c'est le sens commun. C'est comment cette équipe-là est une équipe unie.»

Dany Dubé

Les autres sujets discutés

  • L'apport de jeunes joueurs tels qu’Owen Beck et d'Adam Engström;
  • La gestion de la masse salariale des Canadiens;
  • On discute des stratégies de Julien Brisebois (Lightning de Tampa Bay) concernant Kucherov;
  • Les Canadiens doivent demeurer vigilants malgré le retour de Suzuki.

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