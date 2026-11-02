Les récents succès des Canadiens

Sans Nick Suzuki, sans Ivan Demidov et parfois sans Mike Matheson, les Canadiens de Montréal viennent de remporter cinq victoires consécutives, dont quatre d'affilée à l'étranger. Pas banal.

Écoutez l'analyste des matchs des Canadiens à Cogeco Média, Dany Dubé, et l'animateur des Amateurs de sports, Mario Langlois, se pencher sur les raisons de ces succès.

Dany Dubé a une idée du fait saillant de la séquence à l'étranger.