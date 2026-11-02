 Aller au contenu
Ce que vous devez savoir sur le scrutin américain

Élections de mi-mandat: «C'est toujours plus difficile pour le parti au pouvoir»

par 98.5

0:00
9:22

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 novembre 2026 17:22

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Élections de mi-mandat: «C'est toujours plus difficile pour le parti au pouvoir»
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

À quelques heures du vote aux États-Unis, les élections de mi-mandat suscitent une grande attention alors que l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants et le tiers de ceux du Sénat sont remis en jeu. 

Bien que le parti au pouvoir perd du terrain, les républicains tentent de maintenir leur contrôle face à des démocrates donnés favoris à la Chambre basse et engagés dans une lutte très serrée pour le Sénat.

Écoutez la chroniqueuse et experte en politique américaine, Valérie Beaudoin, à ce sujet, lundi, lors de l’émission Le Québec maintenant.

Vous aimerez aussi

Frappe nucléaire contre l'Iran: les allégations troublantes de Tucker Carlson
Lagacé le matin
Frappe nucléaire contre l'Iran: les allégations troublantes de Tucker Carlson
0:00
1:55
Élections mi-mandat et dépenses électorales: «C'est cinglé»
Lagacé le matin
Élections mi-mandat et dépenses électorales: «C'est cinglé»
0:00
17:49
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«J'ai appris à me faire confiance» -Olivier Dion
Rattrapage
Ambassadeur d’Homme Québec
«J'ai appris à me faire confiance» -Olivier Dion
Qui est le nouvel ambassadeur de Calvin Klein?
Rattrapage
Mode
Qui est le nouvel ambassadeur de Calvin Klein?
«Ils ont posé des gestes exceptionnels: il fallait des réponses exceptionnelles»
Rattrapage
Sept policiers congédiés
«Ils ont posé des gestes exceptionnels: il fallait des réponses exceptionnelles»
«Ça fait changement, puis les gens l'apprécient» -Simon -Pierre Diamond
Rattrapage
L'aéroport de St-Hubert, «moins anxiogène»
«Ça fait changement, puis les gens l'apprécient» -Simon -Pierre Diamond
«Je n'avais jamais vu ça, c'était la plus grande perte jamais enregistrée»
Rattrapage
Pertes chez Alphabet
«Je n'avais jamais vu ça, c'était la plus grande perte jamais enregistrée»
L’histoire des huîtres: «Ça a été l'équivalent du hot-dog»
Rattrapage
Saviez-vous ça?
L’histoire des huîtres: «Ça a été l'équivalent du hot-dog»
«Dans cette catégorie, il était pas mal seul» -Martin McGuire
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Jacob Fowler, recrue du mois dans la LNH
«Dans cette catégorie, il était pas mal seul» -Martin McGuire
«C'est un film très humain, sur l'homme, son parcours, son caractère»
Rattrapage
Villeneuve, l'ascension d'une légende
«C'est un film très humain, sur l'homme, son parcours, son caractère»
«Les preuves doivent être très concluantes»- Jacques Duchesneau
Rattrapage
Sept policiers du SPVM congédiés
«Les preuves doivent être très concluantes»- Jacques Duchesneau
Lieutenante-gouverneure: «Il faudra que le gouvernement fasse des compromis»
Rattrapage
Éric Duhaime propose un discours à distance
Lieutenante-gouverneure: «Il faudra que le gouvernement fasse des compromis»
Un nouveau chandail pour les Canadiens
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Suzuki de retour à l'entraînement
Un nouveau chandail pour les Canadiens
De l’Halloween à Noël: «En 48 h à peine, on est passé d'un univers à l'autre»
Rattrapage
Chronique réseaux sociaux
De l’Halloween à Noël: «En 48 h à peine, on est passé d'un univers à l'autre»
«Innover, c'est nécessaire, mais faire les bonnes choses, c'est plus important»
Rattrapage
Les PME québécoises face à d'importants défis
«Innover, c'est nécessaire, mais faire les bonnes choses, c'est plus important»
Alice: «L'histoire de la pionnière du cinéma»
Rattrapage
Chronique culturelle
Alice: «L'histoire de la pionnière du cinéma»