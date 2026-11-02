Ce que vous devez savoir sur le scrutin américain

À quelques heures du vote aux États-Unis, les élections de mi-mandat suscitent une grande attention alors que l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants et le tiers de ceux du Sénat sont remis en jeu.

Bien que le parti au pouvoir perd du terrain, les républicains tentent de maintenir leur contrôle face à des démocrates donnés favoris à la Chambre basse et engagés dans une lutte très serrée pour le Sénat.

Écoutez la chroniqueuse et experte en politique américaine, Valérie Beaudoin, à ce sujet, lundi, lors de l’émission Le Québec maintenant.