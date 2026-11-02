À la veille des élections de mi-mandat américaines, les regards se tournent vers le Texas, où la course pour le Sénat s'annonce exceptionnellement serrée dans ce château fort républicain.

Un vent de changement souffle sur l'État, alimenté par l'explosion du coût de la vie et la contestation sociale. Plusieurs résidents expriment un profond découragement face aux politiques républicaines, au point où certains songent sérieusement à plier bagage advenant une victoire conservatrice.

Écoutez le journaliste de Cogeco Nouvelles en direct d’Austin au Texas, Philippe Bonneville, à ce sujet, lundi, lors de l’émission Le Québec maintenant.