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Villeneuve, l'ascension d'une légende

«C'est un film très humain, sur l'homme, son parcours, son caractère»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 novembre 2026 16:51

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
«C'est un film très humain, sur l'homme, son parcours, son caractère»
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Le film très attendu Villeneuve : l’ascension d’une légende, qui a finalement été présenté au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue samedi soir, s'attarde au parcours du pilote québécois, avant ses exploits en Formule 1.

Écoutez la chroniqueuse Catherine Beauchamp, qui a assisté à la projection, faire part de ses impressions, lundi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.

«On voulait présenter un film qui était très, très humain sur l'homme, sur son parcours, sur son caractère, ses choix de vie. On est vraiment dans un film qui est très émotif, beaucoup de clins d'œil qui nous font rire.»

Catherine Beauchamp

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