Le film très attendu Villeneuve : l’ascension d’une légende, qui a finalement été présenté au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue samedi soir, s'attarde au parcours du pilote québécois, avant ses exploits en Formule 1.
Écoutez la chroniqueuse Catherine Beauchamp, qui a assisté à la projection, faire part de ses impressions, lundi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.
«On voulait présenter un film qui était très, très humain sur l'homme, sur son parcours, sur son caractère, ses choix de vie. On est vraiment dans un film qui est très émotif, beaucoup de clins d'œil qui nous font rire.»