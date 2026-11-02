Suzuki de retour à l'entraînement

Écoutez les nouvelles du sport avec Jérémie Rainville au micro de Gino Chouinard.
Les sujets discutés;
- Nick Suzuki est déjà de retour à l'entraînement avec Cole Caufield et Juraj Slafkovsky;
- Un nouveau chandail pour les Canadiens contre les Jets, mardi;
- Tennis: Leylah Fernandez grimpe au 18e rang mondial;
- Les Alouettes feront face aux Blue Bombers, samedi, en finale de l'est;
- La Formule 1 couronne le plus jeune champion de son histoire;
- Soccer: le FC Supra et les Roses de Montréal remportent leur match;
- Boxe: Christian Mbilli s'incline contre Alvarez.