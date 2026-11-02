Sept policiers du SPVM congédiés

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a congédié sept patrouilleurs, lundi.
Le chef de la police, Fady Dahger, pose ce geste en raison des allégations de gestes discriminatoires et racistes survenus ces derniers mois dans les postes de quartier 21 et 39, dans situés dans Ville-Marie et Montréal-Nord.
Écoutez l'ancien chef du SPVM, Jacques Duchesneau, commenter cette sanction avec l'animateur Gino Chouinard.
Jacques Duscheneau souligne la gravité de cette sanction rare.
«En droit du travail, le congédiement, c'est comme la peine de mort en droit criminel. C'est vraiment l'ultime sanction. Donc, on ne fait pas ça à la légère. Mais pour que l’on congédie sept policiers en même temps. Je peux vous assurer que les preuves doivent être très concluantes.»
Et l'ancien chef du SPVM estime que Fady Dagher envoie une foule de messages.
«Il envoie un message à plein de monde. D'abord, à la population: «On a le contrôle sur ce qui se passe au sein du SPVM». Aux policiers et policières honnêtes, ainsi qu'aux employés civils. C'est plus de 6000 employés au service de police qui eux, ont à cœur la cause, la protection de la population. Ça donne ce point de renforcement. Et la population, bien évidemment, qui perdait un peu confiance.»