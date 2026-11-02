Sept policiers du SPVM congédiés

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a congédié sept patrouilleurs, lundi.

Le chef de la police, Fady Dahger, pose ce geste en raison des allégations de gestes discriminatoires et racistes survenus ces derniers mois dans les postes de quartier 21 et 39, dans situés dans Ville-Marie et Montréal-Nord.

Écoutez l'ancien chef du SPVM, Jacques Duchesneau, commenter cette sanction avec l'animateur Gino Chouinard.

Jacques Duscheneau souligne la gravité de cette sanction rare.