Pertes chez Alphabet

Les marchés boursiers ont connu un mois d'octobre particulièrement difficile, marqué par un recul de 5,3% du Nasdaq sous l'effet des craintes liées aux investissements massifs dans l'intelligence artificielle.

La rentabilité incertaine face aux dettes contractées inquiète vivement les investisseurs, comme en témoignent les chutes historiques d'Alphabet et d'Intel. Parallèlement, l'apaisement des tensions géopolitiques a entraîné une baisse de 8% du prix du pétrole brut.

Écoutez la chroniqueuse économique, Michèle Boisvert, à ce sujet, lundi, lors de l’émission Le Québec maintenant.

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