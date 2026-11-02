Éric Duhaime propose un discours à distance

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, propose un compromis concernant la présence obligatoire, mais qui ne fait pas l'unanimité, de la lieutenante-gouverneure au Salon bleu, lors de la rentrée parlementaire en novembre prochain.

Pour éviter d'enfreindre les règles sans pouvoir les modifier à temps, M. Duhaime suggère que Manon Jeannotte prononce son allocution depuis ses bureaux, par écrans interposés.

Cette idée fait écho à la position du nouveau gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon, qui souhaite modifier l'article 45 du règlement de l'Assemblée nationale exigeant la présence de la lieutenante-gouverneure lors du discours d'ouverture, mais qui manquera de temps pour le faire.

Écoutez la chroniqueuse politique Nathalie Normandeau se prononcer sur cette idée, lundi, au micro de l'animateur Gino Chouinard.