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Sept policiers congédiés

«Ils ont posé des gestes exceptionnels: il fallait des réponses exceptionnelles»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 novembre 2026 18:01

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
«Ils ont posé des gestes exceptionnels: il fallait des réponses exceptionnelles»
Le directeur du SPVM, Fady Dagher / PC/Christine Muschi

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)  a procédé, lundi, au congédiement administratif de sept membres du personnel policier «en lien avec des allégations de gestes discriminatoires et racistes ainsi que des actes dérogatoires.

Cinq des sept policiers congédiés proviennent du poste de quartier 39, à Montréal-Nord. Les deux autres travaillaient au poste 21, situé au centre-ville.

Écoutez à ce sujet le directeur du SPVM, Fady Dagher, au micro de Gino Chouinard, à l'émission, Le Québec maintenant.

D'entrée de jeu, Fady Dagher explique son processus.

«Nous avançons fermement, patiemment, prudemment et aussi intelligemment dans ce dossier, parce que nous avons des allégations que nous avons au criminel. Il y a l'aspect déontologique et l'aspect disciplinaire, et nous étions en train d'évaluer aussi tout l'aspect administratif», dit-il.

«Dans le contrat qu'un policier fait avec son service de police, il y a tout l'aspect de l'accréditation sécuritaire, c'est-à-dire, est-ce qu'il est apte pour faire le travail? Et force est d'admettre que les graves atteintes aux bonnes mœurs, et les gestes qu'ils ont posés, ont entraîné ma demande de réévaluer leur accréditation. Lorsque les comités de la ville, ainsi que le Comité des affaires internes ensemble, se sont assis pour réévaluer les accréditations de ces gens-là, leur accréditation ne passait plus. Donc, elle a dû être retirée. Et lorsque vous retirez cette accréditation, c'est le congédiement administratif automatique. C'est en lien avec la loi de la police, l'article 115.»

Fady Dagher

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