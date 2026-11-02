Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a procédé, lundi, au congédiement administratif de sept membres du personnel policier «en lien avec des allégations de gestes discriminatoires et racistes ainsi que des actes dérogatoires.

Cinq des sept policiers congédiés proviennent du poste de quartier 39, à Montréal-Nord. Les deux autres travaillaient au poste 21, situé au centre-ville.

Écoutez à ce sujet le directeur du SPVM, Fady Dagher, au micro de Gino Chouinard, à l'émission, Le Québec maintenant.

D'entrée de jeu, Fady Dagher explique son processus.

«Nous avançons fermement, patiemment, prudemment et aussi intelligemment dans ce dossier, parce que nous avons des allégations que nous avons au criminel. Il y a l'aspect déontologique et l'aspect disciplinaire, et nous étions en train d'évaluer aussi tout l'aspect administratif», dit-il.