L'aéroport de St-Hubert, «moins anxiogène»

Depuis le 15 juin, l'aéroport de St-Hubert connaît une renaissance extraordinaire. On est rendu à 350 000 voyageurs. On promet une expérience beaucoup plus simple qu'à Montréal-Trudeau et, jusqu'ici, les résultats semblent donner raison aux promoteurs. Mais jusqu'où peut aller la croissance?
Écoutez à ce sujet Simon-Pierre Diamond, président par intérim de l’Aéroport métropolitain de Montréal, avec Gino Chouinard et Michèle Boisvert.
La nouvelle version de l'aéroport se veut efficace et confortable.
«C'est beaucoup moins anxiogène. On n'est pas habitué à ça, nous, des aéroports qui sont rapides, qui sont faciles d'usage. Alors ça, ça fait changement, puis les gens l'apprécient. Il y a toujours des circonstances exceptionnelles, mais un conseil d'ami: arrivez 30 minutes avant votre embarquement, puis ça va être suffisant.»