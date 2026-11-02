L'aéroport de St-Hubert, «moins anxiogène»

Depuis le 15 juin, l'aéroport de St-Hubert connaît une renaissance extraordinaire. On est rendu à 350 000 voyageurs. On promet une expérience beaucoup plus simple qu'à Montréal-Trudeau et, jusqu'ici, les résultats semblent donner raison aux promoteurs. Mais jusqu'où peut aller la croissance?

Écoutez à ce sujet Simon-Pierre Diamond, président par intérim de l’Aéroport métropolitain de Montréal, avec Gino Chouinard et Michèle Boisvert.

La nouvelle version de l'aéroport se veut efficace et confortable.