Saviez-vous ça?

Aujourd'hui perçue comme un mets raffiné et dispendieux, l'huître a pourtant longtemps été une nourriture de rue extrêmement populaire et bon marché en Amérique du Nord.

Au XIXe siècle, les bancs d'huîtres étaient si abondants que les New-Yorkais en consommaient des centaines de millions par an, un engouement qui s'est rapidement étendu jusqu'au Québec grâce au développement du chemin de fer et des entrepôts frigorifiques.

Écoutez l’historien Jean-François Nadeau, à ce sujet, lundi, lors de l’émission Le Québec maintenant.