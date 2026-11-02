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Saviez-vous ça?

L’histoire des huîtres: «Ça a été l'équivalent du hot-dog»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 2 novembre 2026 17:10

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Jean-François Nadeau
Jean-François Nadeau
L’histoire des huîtres: «Ça a été l'équivalent du hot-dog»
Jean-François Nadeau / Cogeco Média

Aujourd'hui perçue comme un mets raffiné et dispendieux, l'huître a pourtant longtemps été une nourriture de rue extrêmement populaire et bon marché en Amérique du Nord. 

Au XIXe siècle, les bancs d'huîtres étaient si abondants que les New-Yorkais en consommaient des centaines de millions par an, un engouement qui s'est rapidement étendu jusqu'au Québec grâce au développement du chemin de fer et des entrepôts frigorifiques.

Écoutez l’historien Jean-François Nadeau, à ce sujet, lundi, lors de l’émission Le Québec maintenant.

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