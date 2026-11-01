Actualités des régions

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«Est-ce que certains ont utilisé le nom de Steven Blaney pour se faire élire?

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 1 novembre 2026 08:59

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Katherine Guillemette
Katherine Guillemette
«Est-ce que certains ont utilisé le nom de Steven Blaney pour se faire élire?
Katherine Guillemette / Cogeco Média

Deux conseillers municipaux du parti Prospérité Lévis, Anick Tremblay et Alain Quirion, ont l'un après l'autre claqué la porte du parti politique municipal.

Si Mme Tremblay a justifié son départ en évoquant un climat toxique au sein de l'administration de Steven Blaney et un différend entourant un montant de 20 000 $ pour une étude sur les arbres, M. Quirion a plutôt fait allusion au remaniement d'une commission avec lequel il était en désaccord.

Plusieurs doutes entourent cependant les raisons évoquées par les deux élus, qui siègent maintenant comme indépendants.

Écoutez la journaliste du FM93 Katherine Guillemette faire le point dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

«On a reçu Steven Blaney en entrevue au FM93 et on l'a trouvé terriblement ébranlé. Il était incapable d'adresser la vraie nature des fameux problèmes que lui reprochent les gens qui démissionnent de son équipe. C'était une élection à Lévis qui était quasi gagnée d'avance pour lui. Donc, est-ce qu'on a utilisé son nom pour se faire élire?»

Katherine Guillemette

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