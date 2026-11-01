Actualités des régions

Deux conseillers municipaux du parti Prospérité Lévis, Anick Tremblay et Alain Quirion, ont l'un après l'autre claqué la porte du parti politique municipal.

Si Mme Tremblay a justifié son départ en évoquant un climat toxique au sein de l'administration de Steven Blaney et un différend entourant un montant de 20 000 $ pour une étude sur les arbres, M. Quirion a plutôt fait allusion au remaniement d'une commission avec lequel il était en désaccord.

Plusieurs doutes entourent cependant les raisons évoquées par les deux élus, qui siègent maintenant comme indépendants.

Écoutez la journaliste du FM93 Katherine Guillemette faire le point dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.