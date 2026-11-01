Isabelle Deschamps-Plante à J'en revien pas!

Chaque dimanche, lors du segment J'en reviens pas, l'animateur Denis Lévesque reçoit à son micro une personnalité connue pour qu'elle s'exprime sur un moment marquant de l'actualité ou de sa vie personnelle.

Cette semaine, il accueille Isabelle Deschamps-Plante, cheffe appréciée des québécois et juge à l’émission Les Chefs!

Écoutez la passionnée de cuisine discuter de son tout premier livre La Cuisine d’Isabelle, qui paraîtra bientôt, et de son parcours, dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.