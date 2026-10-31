Un nouveau stratagème d'usurpation d'identité semble avoir émergé à Québec dans certains quartiers favorisés.

Une dame a été aperçue à plusieurs reprises à fouiller méthodiquement dans les bacs de récupération des citoyens. Sa cible : des résidences entièrement libres d'hypothèques, dans le but de dérober des documents financiers jetés pour obtenir, à l'insu des propriétaires, des marges de crédit ou des prêts hypothécaires.

Écoutez l'animateur du FM 93, Sylvain Bouchard, faire le point ce samedi, au micro de Denis Lévesque.