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Chronique voyage

Tourisme de longévité: une nouvelle tendance payante pour les hôtels de luxe

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 25 octobre 2026 10:38

Avec

Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Denis Lévesque
Denis Lévesque
Tourisme de longévité: une nouvelle tendance payante pour les hôtels de luxe
Le secteur de l'hôtellerie est parvenu à populariser un concept très profitable, celui du tourisme de longévité. / ahmet / Adobe Stock

Le secteur de l'hôtellerie est parvenu à populariser un concept très profitable, celui du tourisme de longévité.

Cette tendance consiste à proposer à des clients fortunés divers soins poussés dans le cadre de séjours dispendieux.

Écoutez la chroniqueuse voyage Fadwa Lapierre faire le point sur cette tendance dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

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