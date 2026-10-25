Chronique voyage

Le secteur de l'hôtellerie est parvenu à populariser un concept très profitable, celui du tourisme de longévité.

Cette tendance consiste à proposer à des clients fortunés divers soins poussés dans le cadre de séjours dispendieux.

Écoutez la chroniqueuse voyage Fadwa Lapierre faire le point sur cette tendance dimanche, au micro de l'animateur Denis Lévesque.

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