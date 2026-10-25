Rémi-Pierre Paquin à J'en reviens pas

Chaque dimanche, lors du segment J'en reviens pas, l'animateur Denis Lévesque reçoit à son micro une personnalité connue pour qu'elle s'exprime sur un moment marquant de l'actualité ou de sa vie personnelle.

Cette semaine, il accueille Rémi-Pierre Paquin, comédien, animateur et maintenant propriétaire du Hochelaga Bagel Club.

Écoutez Rémi-Pierre Paquin discuter de ses projets, dimanche, au micro de Denis Lévesque.