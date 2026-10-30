Quatre victoires consécutives

Les Canadiens ont le vent dans les voiles après avoir remporté leurs quatre derniers matchs lors d'un voyage sur la route.

Malgré l'absence du capitaine Nick Suzuki, les troupes de Martin St-Louis sont allées chercher de précieux points face à des équipes de l'Ouest, notamment grâce à des performances exceptionnelles de Jacob Fowler devant le filet.

Prochain défi: les Penguins de Sidney Crosby, qui seront en visite au Centre Bell, samedi.

Écoutez le descripteur des matchs des Canadiens, Martin McGuire, revenir sur la victoire face aux Stars et sur le prochain affrontement face aux Penguins, vendredi, au Québec maintenant.