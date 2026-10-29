Quatre victoires sans Suzuki et Demidov

cLes Blackhawks, les Jets, les Blues et les Stars. Même résultat: les Canadiens l'emportent.
Écoutez l'analyse de Dany Dubé après la victoire de 5-2 des Canadiens de Montréal contre les Stars de Dallas.
Ce dernier estime qu'en raison de l'absence de Nick Suzuki et d'Ivan Demidov, les hommes de Martin St-Louis ont ressérré le jeu au possible, collectivement.
«Il y a un sentiment d'unité. L'équipe répond dans l'adversité.»
Les autres sujets discutés
- Une bonne performance d'Adam Engström;
- Le Tricolore n'a permis que quatre buts en quatre matchs;
- Cole Caufield a été sensationnel;
- Dany n'a jamais vu venir une victoire «aussi décisive. Ce n'était même pas serré».
- On a revu le Jakub Dobes qu'on aime, notamment avec une meilleure gestion de la rondelle.