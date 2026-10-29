Quatre victoires sans Suzuki et Demidov

cLes Blackhawks, les Jets, les Blues et les Stars. Même résultat: les Canadiens l'emportent.

Écoutez l'analyse de Dany Dubé après la victoire de 5-2 des Canadiens de Montréal contre les Stars de Dallas.

Ce dernier estime qu'en raison de l'absence de Nick Suzuki et d'Ivan Demidov, les hommes de Martin St-Louis ont ressérré le jeu au possible, collectivement.

«Il y a un sentiment d'unité. L'équipe répond dans l'adversité.»

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