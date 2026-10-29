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À 400 km d'altitude

Joshua Kutryk devient le 5ᵉ astronaute canadien à flotter en orbite

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Le Québec maintenant

le 29 octobre 2026 15:38

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Joshua Kutryk devient le 5ᵉ astronaute canadien à flotter en orbite
L'astronaute canadien Joshua Kutryk salue de la main alors qu'il quitte le bâtiment des opérations et du contrôle du Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral, en Floride, le jeudi 1ᵉʳ octobre 2026. / AP Photo/John Raoux

L'astronaute canadien Joshua Kutryk a accompli un véritable exploit, jeudi, en réussissant une sortie extravéhiculaire de plus de six heures, et ce, à 400 km d'altitude.

Cette réussite n'aurait pas été possible sans une préparation physiologique complexe, alors que les astronautes sont prisonniers de leur habit pendant plusieurs heures, dans un environnement hostile où les écarts de température peuvent atteindre 250 degrés.

Écoutez le journaliste scientifique Claude Lafleur vulgariser les défis entourant les sorties extravéhiculaires au micro de Gino Chouinard.

«Toute l'opération de sortie dure près de 12 heures entre le moment où vous commencez à enfiler le scaphandre et celui où vous l'enlevez. Et pendant ces 12 heures-là, vous ne pouvez rien faire. Par exemple, si le bout du nez vous pique, vous ne pouvez pas vous gratter parce que vous êtes dans un scaphandre et que vous n'avez pas accès à votre visage.»

Claude Lafleur

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