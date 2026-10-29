L'astronaute canadien Joshua Kutryk a accompli un véritable exploit, jeudi, en réussissant une sortie extravéhiculaire de plus de six heures, et ce, à 400 km d'altitude.

Cette réussite n'aurait pas été possible sans une préparation physiologique complexe, alors que les astronautes sont prisonniers de leur habit pendant plusieurs heures, dans un environnement hostile où les écarts de température peuvent atteindre 250 degrés.

Écoutez le journaliste scientifique Claude Lafleur vulgariser les défis entourant les sorties extravéhiculaires au micro de Gino Chouinard.