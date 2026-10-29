Fraudes répétitives

L’émission J.E., jeudi soir, met en garde contre l'«arnaque au faux bris mécanique». La fraude cible les vendeurs de véhicules usagés au Québec.

Écoutez l'histoire de Brandon Lapointe, propriétaire d'autos, victime d’une arnaque au faux bris mécanique, avec l'animateur Gino Chouinard.

Concrètement, des fraudeurs simulent des pannes en débranchant des fils et en versant de l’huile sur le moteur pour négocier le prix à la baisse.

Treize victimes récentes ont été recensées, mais Brandon Lapointe a évité la fraude grâce à sa vigilance et à une inspection préalable du véhicule.