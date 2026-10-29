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Fraudes répétitives

Gare aux arnaques aux faux bris mécaniques

par 98.5

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 29 octobre 2026 16:41

Avec

Gino Chouinard
Gino Chouinard
Gare aux arnaques aux faux bris mécaniques
Gino Chouinard / Cogeco Média

L’émission J.E., jeudi soir, met en garde contre l'«arnaque au faux bris mécanique». La fraude cible les vendeurs de véhicules usagés au Québec.

Écoutez l'histoire de Brandon Lapointe, propriétaire d'autos, victime d’une arnaque au faux bris mécanique, avec l'animateur Gino Chouinard.

Concrètement, des fraudeurs simulent des pannes en débranchant des fils et en versant de l’huile sur le moteur pour négocier le prix à la baisse.

Treize victimes récentes ont été recensées, mais Brandon Lapointe a évité la fraude grâce à sa vigilance et à une inspection préalable du véhicule.

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